L’organizzazione mondiale del lavoro spiega quali saranno gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul lavoro e sulla disoccupazione.

Non sono confortanti i dati riportati dall’Organizzazione mondiale del lavoro in merito agli effetti che il Coronavirus potrebbe generare. Come riporta Repubblica, l’organizzazione del lavoro sostiene che le conseguenze della crisi sanitaria saranno più gravi della crisi economica del 2008. Questo perché la pandemia che ormai tutto il mondo sta affrontando rischia in qualche modo di provocare un aumento esponenziale della disoccupazione. I dati riportati da Repubblica fanno riflettere: 25 milioni di posti di lavoro sono a rischio a causa del Coronavirus. L’organizzazione mondiale del lavoro sostiene che gli effetti della crisi che stiamo vivendo oggi saranno più gravi di quelli della crisi economica del 2008, che contava una crescita di disoccupati pari a 22 milioni di unità.

Come riporta Repubblica, la crisi andrà ad aggravare una situazione già estremamente precaria, dal momento che i dati relativi al 2019 riportano un picco di disoccupati nel mondo pari a 188 milioni.

Coronavirus: i settori del lavoro più a rischio

L’organizzazione mondiale del lavoro, a seguito dei lavori che sta svolgendo in questo periodo così difficile, ha fatto chiarezza anche su quali settori la crisi si indirizzerà principalmente. Le parole di Guy Ryder, il direttore dell’Organizzazione, sono state riportate da Repubblica e parlano di turismo, trasporti e industria automobilistica quali settori più a rischio dopo l’emergena CoVid-19. Tra tutte, saranno le economie dell’Occidente a risentire principalmente degli effetti della crisi sanitaria. Questo porterà anche ad un progressivo aumento di quelli che rappresentano i lavoratori cosiddetti “poveri”. La categoria dei “lavoratori poveri” è rappresentata da coloro che percepiscono meno di 2,90 euro giornalieri, come riporta Repubblica. Un dato allarmante, se si pensa che il numero di tali lavoratori sarebbe dovuto diminuire nel corso del 2020.

F.A.

