Lieta notizia quella che arriva da Bergamo. Il neonato affetto da Coronavirus, che era stato ricoverato al Giovanni XXIII, è stato dimesso.

Negli ultimi giorni la situazione della città lombarda è esponenzialmente peggiorata e le notizie che arrivano da Bergamo sono disastrose. Eppure, tra le tante notizie, ci sono anche quelle positive, come la news arrivata nella serata di ieri. Come riporta Leggo.it, il neonato ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII perché affetto da Coronavirus, è stato dimesso e sta bene. Il piccolo, nato l’11 febbraio, era venuto alla luce in piena salute e aveva riscontrato il CoVid-19 solo successivamente. A distanza di qualche giorno dalla nascita, il bambino aveva iniziato a manifestare i classici segni relativi al Coronavirus e, nella giornata del 3 marzo è stato dunque ricoverato al Giovanni XXIIII. Anche la mamma del neonato, riporta Leggo, era risultata positiva al Coronavirus. Suo padre invece era risultato negativo al tampone.

Leggi anche >>> Coronavirus, la richiesta dell’Unione Europea a Netflix

Coronavirus: guarito il neonato di 22 giorni

Il neonato, di soli 22 giorni, è guarito dal Coronavirus e ha lasciato l’ospedale nella giornata di ieri. Si tratta del primo e, purtroppo, non unico caso di bimbi ricoverati a causa del CoVid-19 nella città lombarda. Infatti, come riporta Leggo, ad oggi sono ricoverati anche altri tre neonati all’ospedale Giovanni XXIII. In base a quanto si apprende, nessuno dei tre bambini risulta grave, ma la situazione si monitora costantemente.

Altra buona notizia arriva da Bergamo. Dopo la sospensione dei lavori per la costruzione dell’ospedale da campo, il governatore lombardo Attilio Fontana, come riporta il Fatto Quotidiano, ha annunciato che i lavori riprenderanno. I lavori si erano fermati, negli ultimi giorni, a causa della mancanza di personale sanitario. Il governatore ha annunciato che medici e infermieri ci sono. Dunque, i lavori di costruzione possono andare avanti.

Potrebbe interessarti anche: Roma, emergenza Coronavirus: gira con il maiale al guinzaglio – FOTO

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24