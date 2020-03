Il noto virologo Roberto Burioni lancia un messaggio di speranza per la futura evoluzione del Coronavirus: “Ecco perché potrebbe diventare meno aggressivo”

Siamo entrati ormai al decimo giorno di quarantena, dopo il decreto emanato dal governo lo scorso 11 marzo per cercare di fermare la diffusione del Coronavirus. Ancora il picco dell’epidemia evidentemente non è stato ancora raggiunto e le regioni più colpite sono sempre più in difficoltà. Il virologo Roberto Burioni, però, ci lascia sperare in un futuro meno nero del presente. Sul suo blog chiamato ‘Medical Facts‘ il medico marchigiano ha spiegato che “il virus può diventare più buono” cioè meno aggressivo sulle persone. E’ la speranza di tutti quelli che in questo momento soffrono o sono in ansia per gli sviluppi incerti del Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, ventilatori polmonari doppi: la nuova invenzione

Burioni fiducioso sul futuro del Coronavirus: “Ecco come potrebbe diventare più buono”

Secondo Burioni, oltre che ribadire che forse con il caldo il Coronavirus potrebbe essere meno trasmissibile, tira fuori un argomento che se effettivamente si verificasse potrebbe davvero risolvere molte cose. “Tipicamente i virus tendono a diventare meno aggressivi con il tempo, ma questo non è scontato. Alcuni virus possono mutare geneticamente e produrre effetti meno nocivi sull’organismo, come una febbre a 37,2 e non a 39-40“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “627 morti e oltre 4mila contagiati oggi”

Il virologo spiega nel dettaglio la sua teoria: “Se io ho 39 di febbre non mi muovo da casa e al massimo posso contagiare i miei famigliari, ma se ho 37,2 non sto molto male e potrei andare al cinema, a cena fuori o a vedere la partita. Proprio per questo la variante più buona del virus si diffondere molto di più rispetto a quella più cattiva”. Burioni conclude con una speranza: “Ci sono stati già altri tipi di Coronavirus che sono passati dagli animali all’uomo e che oggi provocano soltanto un leggero raffreddore, ma non so se accadrà anche con questo. In ogni caso dobbiamo stare a casa per dare al virus il tempo di mutare”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24