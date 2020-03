Un popolo di sussurratori invade il web. Cos’è l’ ASMR su YouTube e tutto quello che c’è da sapere riguardo questo modello d’intrattenimento

I video ASMR stanno spopolando su YouTube. Ma di che cosa si tratta? La sigla ASMR è un acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response. Riguarda essenzialmente la risposta del corpo umano che reagisce ad uno stimolo esterno, per lo più uditivo, inducendo uno stato di rilassatezza tale da essere paragonato addirittura ad un orgasmo mentale.

L’ascolto prolungato di specifici suoni delicati (il sussurro di una voce suadente, il ticchettio cadenzato delle unghia su una superficie dura, lo sfregamento delle mani, ecc.) provoca infatti una serie di sensazioni piacevoli, brividi e formicolii che partono dal cuoio capelluto e s’irradiano dalla nuca fino alla spina dorsale, riuscendo a portare il soggetto che lo esperisce al sonno profondo.

YouTube: almeno 45 milioni di video a tema ASMR

YouTube è una piattaforma dove vengono caricati e proposti al pubblico ogni giorno centinaia di migliaia di video dai temi più disparati. Tuttavia ultimamente i video ASMR sono diventati una vera e propria moda, un fenomeno di costume; i vlogger che li producono (chiamati ASMRtists) contano tra i propri iscritti milioni di persone in tutto il mondo e le visualizzazioni hanno avuto un’impennata inimmaginabile.

In una società che ci porta a situazioni quotidiane di stress e fatica non è difficile pensare che all’interno delle mura casalinghe si voglia ricercare pace e serenità. A volte bisogna avere uno stimolo esterno per raggiungerle. Gli ASMRtist, armati di microfoni binaurali per ottimizzare le percezioni acustiche ed invitando il pubblico ad indossare delle cuffie per limitare rumori esterni, diventano un esercito di sussurratori. Producono suoni con strumenti di uso comune (spazzole, pennelli, scatole, monete… ) ma è la loro voce il mezzo privilegiato di lavoro. Bisbigli, fruscii, mormorii creano un effetto impercettibile stimolando il cervello con flussi importanti di energia.

