Scoperte stelle antiche, è questo che si legge in uno studio da poco pubblicato da un gruppo di ricercatori. E’ stata osservata una formazione che potrebbe risalire al Big Bang.

Le stelle sono tra le più grandi meraviglie dell’universo. Così mutevoli, così colorate, così grandi, così forti. Da sempre l’uomo ha alzato lo sguardo per osservare le stelle ed ora che viviamo in un momento così complesso, ecco che si ritorna a guardare in alto. A farsi delle domande, a chiedersi cosa sia la vita e se siamo davvero così soli come pensiamo. I ricercatori e gli studiosi dell’universo si fanno queste domande di continuo e negli ultimi giorni, mentre cercavano delle risposte, hanno trovato qualcosa di davvero interessante. Sarebbero state osservate delle stelle, infatti, antichissime, che hanno origine davvero molto vetusta e che potrebbe addirittura risalire alla nascita stessa del nostro universo.

Scoperte stelle antiche: potrebbero risalire al Big Bang

Le stelle osservate fanno parte della galassia MACS J0416, riporta ANSA. Ad osservarle sono stati i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica italiana. Secondo i ricercatori, queste stelle apparterrebbero alla cosiddetta “Popolazione III”, ovvero a dei gruppi di stelle davvero antichissime, che risalgono a poco dopo il Big Bang. A confermare questa tesi i materiali di cui questi corpo sono fatti, soltanto tre: elio, idrogeno e litio. Tutti materiali semplici, che furono creati immediatamente dopo il Big Bang.

