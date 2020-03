Il principe Alberto di Monaco risulta essere positivo al coronavirus, a renderlo noto è il Principato con un comunicato ufficiale

Il principe Alberto II di Monaco risulta essere positivo al coronavirus. Lo rende noto il Pincipato con un comunicato ufficiale su Facebook. Lo stesso precisa che “il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”. Il principe ora si trova al centro ospedaliero Princess Grace dov’è seguito da medici e specialisti. “Continua a lavorare dal suo ufficio nei suoi appartamenti privati ed è sempre in contatto con i membri del governo e con i suoi collaboratori più vicini”, si legge nella nota.

Coronavirus, le restrizioni adottate dal Principato

Anche nel Principato di Monaco giorni fa il principe Alberto aveva annunciato delle restrizioni al popolo per far fronte all’epidemia da coronavirus. Sono stati chiusi bar, ristoranti, cantieri ed è stata imposta l’autodichiarazione per gli spostamenti. Nei negozi di prima necessità, ovviamente aperti, si entra uno alla volta e la fila di attesa vede le persone distanti un metro l’una dall’altra. Ieri, un po’ come successo in Italia, i residenti si sono affacciati dai propri balconi per cantare l’inno nazionale. Oltre a quello monegasco è, però, risuonato anche quello italiano vista la presenza di moltissimi italiani.

