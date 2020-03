Nuovo intervento del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che annuncia un possibile taglio degli stipendi da parte dei presidenti di Serie A.

Con l’emergenza causata dal Coronavirus si apre un nuovo problema per il mondo “pallone”. Infatti si sta cercando a tutti i costi una formula per concludere il campionato. Per ora il mese di maggio sembrerebbe, il termine massimo per far ripartire la Serie A con una conclusione nel mese di Luglio, oltre appare impossibile.

Così il presidente della Figc, Gabriel Gravina, sempre in contatto con gli giornalisti, è tornato a parlare sul problema che oramai ha contagiato anche il mondo del calcio italiano e mondiale.

Gravina ha pensato al 3 maggio come data per la ripresa dei campionati, per poi concludere le restanti giornate il 30 giugno. Mentre poi ci sarebbe una soluzione ancora più ottimistica. Quella di ripartire il 14 aprile, con l’ultima giornata il 13 di giugno. Al momento però tute queste previsioni sembrano inutili, causa possibile prolungamento delle misure massime di sicurezza.

Figc, Gravina ed il possibile taglio degli stipendi

Ma il presidente della Figc non ha parlato solamente della ripresa del campionato, ma anche di un possibile taglio degli stipendi ai giocatori da parte dei presidenti.

Infatti dopo aver ipotizzato un’ipotetica richiesta di deroga alla Uefa per concludere il campionato tra il 10 e 15 luglio, Gravina si è pronunciato anche sul taglio stipendi. In merito il presidente della Federazione ha dichiarato: “Non è tabù pensare al taglio degli ingaggi dei calciatori, mi riferisco soprattutto a livelli particolarmente importanti. Siamo chiamati tutti ad un gesto di responsabilità“.

Per il presidente si presenta così anche il grave problema dei danni economici. Infatti se nessuna delle competizioni si porta a termine, si parlerà di un danno di circa 700 milioni, mentre se si riesce a portare a termine il campionato, il danno potrebbe essere di 170-200 milioni in meno.

In merito il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha affermato che è auspicabile riprendere il 3 maggio, ma nulla è certo, specie di riprendere il campionato a porte aperte. Tutto dipenderà dall’evoluzione del virus nella nazione.

Solamente sapendo quando ci sarà il picco di contagi in Italia, si potrà capire quando si potrà riprendere il campionato. Come detto dal ministro Spadafora, la situazione è in continua evoluzione, è quindi difficile capire quando ci sarà la ripresa dello sport in Italia.

