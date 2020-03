In occasione della festa del papà andiamo a vedere quale sarebbe lo stipendio se fare il padre fosse un lavoro. Dall’autista privato allo sport: i dettagli.

Oggi è un giorno speciale per chiunque abbia avuto la fortuna di avere un figlio. Infatti il 19 marzo, in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe, c’è anche la festa del papà. Una giornata unica per tutti i padri del mondo, anche in un momento delicato come questo. Guardando il lato positivo però, ciè più tempo per i papà per passare delle giornate con i propri figli.

Infatti il tempo per i figli è sempre poco, specie per chi è spesso indaffarato per il lavoro, nonostante ciò ogni padre si fa in quattro per essere presente nella vita dei figli. Proprio per questo ci chiediamo e se fare il papà fosse un mestiere, che stipendio avrebbe?

Andiamo quindi ad analizzare tutti le spese medie di un padre, dalla benzina per accompagnare i figli a scuola, fino allo sport ed alle feste.

Festa del papà, ecco qual è lo stipendio medio per un padre

Il padre da sempre è un ruolo fondamentale per la crescita di un figlio. Infatti nonostante il continuo lavorare, un padre cerca di essere sempre presente, a partire dalle recite scolastiche fino ad arrivare agli eventuali eventi sportivi.

Per questo ci chiediamo e se fare il papà fosse un mestiere, quale sarebbe lo stipendio medio?

La risposta arriva dal sito ProntoPro.it, portale di domanda e offerta di servizi professionali. Infatti secondo il portale lo stipendio medio sarebbe intorno ai 2.800 euro.

Sono infatti vari i ruoli di un padre, da quello di chef a quello di animatore, da quello di accompagnatore personale a quello di giardiniere. Partendo da quello di chef, un padre dovrebbe ricevere fino a 55 euro a commensale. Poi c’è anche l’aiuto per i compiti che potrebbe essere retribuito fino a 20 euro all’ora.

Forse però il ruolo più importante è quello di autista privato. Calcolando il prezzo medio di un noleggio auto, possiamo notare che può costare finoa 50 euro al giorno, che si aggiunge ai tanti lavori che fa un padre al di fuori dell’ambito professionale.

Infine esistono anche una serie di mansioni di manutenzione della casa. Dall’aggiustare una lampadina al frigorifero, fino al sistema di tubature, spesso il papà può essere anche un abile tuttofare, che costerebbe circa 30 euro all’ora se retribuito. Ma ci sono tantissimi altri ruoli che svolge il padre nell’ambito familiare, che ProntoPro.it, stima appunto fino ai 2.800 euro mensili.

Ecoo perchè bisogna apprezzare la figura del papà, specialmente in questo giorno di festa in cui si ha l’opportunità di farlo sentire speciale ringraziandolo di tutti i lavoretti che svolge ogni giorno, al di fuori dell’ambito professionale.

