In un periodo di crisi sanitaria ed anche spirituale in molti si chiedono se si possa essere fedeli senza confessione. Ecco qual è la soluzione.

In un momento di pieni crisi sanitaria c’è chi si affida alla fede per andare avanti. Così in molti si chiedono se si possa essere fedeli senza alcuni sacramenti. Tra quelli più dettonati troviamo sicuramente la confessione, ma con tutte le chiese chiuse per prevenire il virus, troviamo anche quello della confessione, considerato fondamentale per una buona vita cristiana.

Specie in un momento di sconforto, in cui si rischia di restare in casa anche per più di un mese, la fede può essere un buon motivo di conforto ed una spinta per andare avanti. Ad affermarlo è anche il docente don Giorgio Giovanelli, professore di diritto canonico all’Università lateranense.

Il docente Giovannelli afferma che con l’evoluzione tecnologica è possibile confessarsi anche da dietro la cornetta di un telefono o attraverso una videochiamata, visto che si può essere presenti anche in questa maniera.

Fedeli senza confessione, ecco le altre soluzioni

Ma quella della tecnologia non è l’unica soluzione per ricevere i sacramenti. Infatti ci sono orde fedeli che cercano dei metodi meno arditi tra le regole della legislazione ecclesiastica. Una di queste è l’assoluzione generale con una deroga ll’obbligo della confessione individuale, per i malati gravi in isolamento.

Infatti il canone 961 del Codice di diritto prevede l’assoluzione generale in casi specifici ed estremi, laddove ci sia un pericolo imminente di morte. Tale canone è scritto proprio ricordando situazioni straordinarie o drammatiche come naufragi di navi o azioni di guerra. Per questo tale canone potrebbe essere esteso anche ai contagiati da Coronavirus.

Quindi in situazioni estreme, dove c’è chi trova conforto nella fede e chi è mosso da un forte sentimento di vicinanza ai fratelli malati e fantasia cristiana, si possono scoprire tante vie di luce tra le rigide regole cristiane, per rimanere sempre attaccato alla fede anche nei momenti più difficili, come quello che sta passando il mondo intero.

L.P.

