A tema Coronavirus, su Twitter girano da tempo parecchie fake news e post fuorvianti. Il social network è pronto a rimuoverli tutti

Accedendo a Twitter e dando una veloce occhiata ai ‘trending topics‘, è ormai abitudine trovare moltissimi hashtag e parole relative al Coronavirus. Continua ad essere l’argomento di punta, con utenti da tutto il mondo che cercano di informarsi o di dire la propria sulla pandemia. Come ci si poteva aspettare, il web è il più grande mezzo d’informazione, ma anche il più grande contenitore di fake news. Notizie false e fuorvianti, che possono essere molto pericolose per quegli utenti che ci cascano. Teorie complottiste, distanze di sicurezza inutili, trattamenti inefficaci. Ce n’è per tutti i gusti. Twitter ha deciso di correre al riparo, promettendo che eliminerà tutti i post di questa matrice, bannando gli autori dei tweet in questione.

Twitter, nel mirino le fake news sul Coronavirus

Il progetto di Twitter è abbastanza chiaro: rimuovere tutti quei post fuorvianti che potrebbero indurre certi utenti a fare mosse sbagliate. Il Coronavirus è un argomento tanto discusso quanto, ancora, sconosciuto ai più. Si tratta di una pandemia nuova, di cui persino gli esperti sanno ben poco. In particolare modo, Twitter ha elencato quali tipologie di fake news ha nel mirino. La pena sarà il ban permanente dal social network, oltre che la rimozione dei post stessi. L’azienda non poteva scegliere altro modo per spiegare quali contenuti ha nel mirino: con un tweet. Come annunciato dal social stesso, “la negazione verso l’affido ad esperti, l’incoraggiamento ad utilizzare trattamenti inefficaci e la pubblicazione di contenuto fuorviante spacciato come proveniente da esperti” saranno severamente puniti.

Content that increases the chance that someone contracts or transmits the virus, including:

– Denial of expert guidance

– Encouragement to use fake or ineffective treatments, preventions, and diagnostic techniques

– Misleading content purporting to be from experts or authorities — Twitter Safety (@TwitterSafety) March 18, 2020

