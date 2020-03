Coronavirus, il premier Conte conferma: “Il blocco totale verrà prolungato oltre il limite del 3 aprile”. La crisi sanitaria non ha raggiunto ancora il picco

L’Itali sta attraversando un momento estremamente delicato nella lotta al coronavirus. Proprio ieri si è toccato il picco di 475 morti in sole 24 ore, dato mai registrato fino ad ora, con i contagi che continuano ad aumentare al ritmo di migliaia al giorno. In tutto questo il Sistema Sanitario Nazionale è ormai allo strenuo delle forze, nonostante le donazioni al Nord. I nuovi ospedali da campo allestiti in fretta e furia per aumentare i posti di terapia intensiva non potranno reggere botta per molto se gli infetti continueranno ad aumentare.

Il Premier Conte, attraverso un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce la necessità della linea dura.

“Si va verso l’estensione del blocco totale imposto fino al 3 aprile. La chiusura di molte attività commerciali, così come delle scuole e delle Università, non potrà che essere prolungata a data da destinarsi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino del 18 marzo: “1084 guariti, 475 i decessi”

Coronavirus, il Premier Conte: “Il blocco totale verrà prolungato”

Il presidente del Consiglio sottolinea come attraverso i vari decreti: “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando“.

Ovviamente i 25 miliardi stanziati fino a questo momento non saranno sufficienti e il premier ne è consapevole.

“Penso fra due settimane saremo pronti per firmare un altro provvedimento dopo il ‘Cura Italia’ per immettere nuova liquidità a sostegno delle imprese e della cittadinanza. Sarà uno sblocco di investimenti pubblici mai visto prima”.

Conte ha voluto anche mandare un messaggio all’Europa, apprezzando la manovra della Bce di stanziare altri 750 miliardi per aiutare gli Stati.

“L’Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell’emergenza sanitaria che viviamo e dello shock economico che ne consegue”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il bollettino in Lombardia: altri 319 deceduti e 1.439 positivi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24