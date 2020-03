Coronavirus, ieri un anziano ieri si è recato presso l’ospedale di Cremona per compiere un bellissimo gesto di gratitudine

Il Coronavirus sta costringendo i cittadini di ogni angolo del mondo a cambiare le proprie abitudini di vita. In Italia, la quarantena continua e sembra che verrà prolungata anche oltre il prossimo 3 aprile. Una mossa tanto drastica quanto necessaria, per preservare la salute degli italiani e cercare di vincere questa durissima battaglia contro il Covid-19. Di questi tempi, l’intera popolazione italiana si sta dimostrando una grande e meravigliosa comunità, unita e coesa con l’obiettivo di uscirne più forte. Nella giornata di ieri, l’ospedale di Cremona ha voluto testimoniare un bellissimo gesto che un signore anziano ha voluto fare, per dimostrare la propria gratitudine verso l’immenso lavoro che la sanità italiana sta svolgendo ogni giorno.

Coronavirus, il pensiero dell’anziano all’ospedale di Cremona

La pagina Facebook dell’ospedale di Cremona ha voluto ringraziare tutti gli italiani che stanno continuando a dimostrare tutto il supporto nei confronti della sanità italiana. In particolare, una testimonianza ha colpito tutti. Nella giornata di ieri, infatti, un anziano si è recato presso la struttura ospedaliera, ma non per farsi curare. Ha voluto consegnare un suo contributo di persona al reparto di terapia intensiva dell’ospedale. 50 euro e un biglietto con scritto “Cinquanta euro anti virus“. Un atto bellissimo e che ha fatto subito il giro del web. I dottori hanno voluto ringraziare il signore, parlando di “un gesto dall’incredibile valore, che non può essere ringraziato con altrettanta nobiltà e tenerezza“. Immediata la reazione degli utenti, che hanno tenuto a sottolineare “il cuore grande che caratterizza gli uomini di altri tempi“.

