L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera annuncia il bollettino di oggi sul coronavirus

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, soprattutto in Lombardia. La Regione è la più colpita dall’epidemia di Covid-19, con i casi di positività che sono saliti a quota 16.026, 1.622 vittime totali. La triste notizia di ieri sera è che diversi carri armati hanno trasportato le salme dei morti fuori regione poiché non vi sono più posti. Ora si attende il bollettino quotidiano riportato dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

IN AGGIORNAMENTO

