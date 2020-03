E’ arrivato poco fa il bollettino quotidiano da parte del capo della Protezione Civile Borrelli sui dati del Coronavirus in Italia il 19 marzo: 3.405 morti e 33.190 malati totali

Sono numeri sempre più terrificanti quelli degli effetti del Coronavirus in Italia. Nella giornata di giovedì 19 marzo si sono registrati in tutto il Paese 427 decessi, che in totale arrivano a 3.405: in questo senso è stata superata la Cina. Cresce di molto anche il numero dei contagi, 4.480 in più rispetto a ieri, con il computo complessivo dei malati che ammonta a 33.190. E’ questo il bollettino quotidiano comunicato da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nella conferenza stampa delle 18. Per fortuna, tra i tanti fatti negativi, c’è quello positivo dell’incremento dei guariti fino a 4.440, 415 in più di ieri. Di tutte le persone positive al Covid-19 14.135 (la maggior parte) sono in isolamento e 2.498 ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 19 marzo: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Come sempre, in testa alle funeste statistiche del Coronavirus c’è la Lombardia con 13.938 positivi ( 2171 in più rispetto a ieri) e 2.168 morti (+209 in 24 ore). Seguono l’Emilia-Romagna (4.506 malati e 531 decessi) e il Veneto (3.169 contagiati e 115 vittime). Numeri importanti anche in Piemonte, che ha quasi 3mila persone contagiate e 175 morti, e nelle Marche (115 morti). Per quanto riguarda le province, si aggrava ancor di più la situazione di Bergamo, che ad oggi ha registrato 4.645 casi di Covid-19, ma a poca distanza c’è Brescia con 4.247, seguono Milano (3.278) e Cremona (2.286). Fuori dalla Lombardia spiccano i 1.428 casi a Piacenza, 1.042 a Torino, 924 a Padova, 983 a Pesaro.

