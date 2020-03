L’emergenza Coronavirus sta mettendo in seria difficoltà la città di Bergamo. Il cimitero è ormai al completo e le bare sono state trasportate fuori dalla Regione.

Bergamo: la situazione è ai limiti del drammatico. Come riporta Skytg24, nella giornata di ieri l’esercito si è messo a disposizione per trasportare circa sessanta bare dal cimitero della città, ormai pieno, ai forni crematori di altre regioni. Un gesto importante quello delle vicine regioni, che hanno messo a disposizione i loro forni crematori. Attraverso l’invio di una lettera, il sindaco Gori ha dimostrato tutta la sua gratitudine per l’aiuto e la vicinanza mostrata in un momento così drammatico.

Coronavirus: a Bergamo stop ai lavori dell’ospedale da campo

La situazione a Bergamo è resa ancora più difficile dallo stop ai lavori dell’ospedale da campo. La sospensione è causata principalmente dall’assenza di staff sanitario, rappresentato da medici e infermieri. Come riporta L’eco di Bergamo, erano state presentate diverse perplessità già durante il sopralluogo alla Fiera di Bergamo, luogo in cui la struttura dovrebbe prendere corpo. I dubbi più persistenti riguardano non tanto il materiale o la logistica dei lavori, quanto la disponibilità di risorse umane. La Giunta regionale ha fatto sapere, attraverso una comunicazione alla Protezione Civile e all’Ana, la momentanea sospensione dei lavori, che si sarebbero dovuti iniziare proprio nella giornata odierna.

Ad intervenire sulla questione, come riporta L’Eco di Bergamo, è anche l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. L’assessore ha confermato che è chiaro che il progetto per l’ospedale da campo potrà vedere luce solo esclusivamente attraverso la reperibilità di personale sanitario, dunque medici e infermieri. Al momento non si hanno certezze circa la presenza di medici cinesi. L’assessore conferma che in giornata gli addetti ai lavori incontreranno i rappresentati della Croce rossa cinese, per verificare le disponibilità.

