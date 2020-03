Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha parlato della riapertura delle scuole in Italia, chiuse a causa del Coronavirus. Difficile trovare una data utile

La pandemia del Coronavirus ha mutato completamente lo stile di vita di tutti i cittadini, sia in Italia che nel resto del mondo. Il nostro Paese è, al momento, quello maggiormente in crisi, con l’incremento giornaliero più alto di contagi e decessi. La quarantena al momento è valida fino al prossimo 3 aprile, ma con ogni probabilità verrà prolungata ulteriormente almeno fino al termine del prossimo mese. Di conseguenza, anche la riapertura delle scuole slitta ulteriormente. Fino a quando? Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata poco fa, non ha voluto sbilanciarsi, lasciando ancora un grosso punto di domanda sull’anno scolastico in corso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cardinale Sri Lanka: “Coronavirus creato in laboratorio”

Coronavirus e riapertura scuole: le parole del Ministro Azzolina

Da ormai diverse settimane milioni di studenti sono costretti a rimanere in casa, non potendo recarsi a scuola per seguire le normali lezioni e concludere l’anno scolastico regolarmente. La maggior parte degli istituti si è attrezzato con lezioni online e didattica sul web, ma ovviamente la situazione rimane deficitaria. Il Governo, e in particolare il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, stanno cercando in tutti i modi di studiare un piano per permettere il rientro degli studenti nelle scuole, ma al momento pensare a una data plausibile appare molto difficile. Intervistata poco fa, il Ministro Azzolina ha dichiarato che: “Impossibile avere ora una data valida, bisogna analizzare l’evolversi del Coronavirus“. L’unica cosa che la Azzolina ha voluto chiarire è che: “le scuole riapriranno esclusivamente quando si potrà avere la sicurezza massima“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, le bare di Bergamo trasportate fuori Regione

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24