Coronavirus, attrice de La Casa di Carta ha appena rivelato a tutti i suoi fan di essersi ammalata. E’ risultata positiva al COVID-19.

Coronavirus, le vittime sono sempre di più e ad ogni ora qualche nuovo caso spunta sui bollettini. Da pochi minuti sta facendo notizia il fatto che una famosa ed amata attrice di una celebre serie Netflix si sia ammalata. Parliamo di Itziar Ituño, che interpreta l’ispettore Murillo, poi Lisbona, ne La Casa di Carta. Un personaggio senza dubbio importante, con delle sfaccettature complesse, come tutti i personaggi del famoso dramma seriale prodotto dalla casa di produzione e streaming con la grossa N rossa. Di seguito le parole che ha scritto sul proprio profilo ufficiale, ottenendo tantissimi commenti e auguri di presta guarigione.

Coronavrus, attrice de “La Casa di Carta” si ammala: “Attenti!” – FOTO

“Il mio caso è lieve e sto bene ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di prendere il vaccino della responsabilità del bene comune”.

