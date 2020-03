Pesante accusa del cardinale Malcom Ranjith, arcivescovo di Colombo, secondo cui il Coronavirus sarebbe stato creato da una nazione potente in laboratorio.

La tesi complottista riguardo l’emergenza che ormai tutto il mondo sta vivendo si fa strada anche tra gli esponenti della Santa Sede. Come riporta il Messaggero, il cardinal Malcom Ranjith, arcivescovo di Colombo, porta avanti la sua idea, ovvero che il Coronavirus sia in qualche modo il frutto di un lavoro all’interno di laboratori di paesi ricchi. Dunque, il cardinale non crede all’ipotesi, messa in piedi da parte degli addetti ai lavori, secondo cui l’espansione del virus sarebbe partita da un contatto tra animale e uomo. Secondo il cardinale, le Nazioni Unite dovrebbero intervenire contro i responsabili di questo male.

“Sperimentazioni senza scrupoli”, così il cardinal Ranjith ha definito il Coronavirus. Le sue parole, riportate dal Messaggero, non lasciano dubbi su quanto l’ipotesi del complotto si stia facendo strada in questo periodo, anche tra gli esponenti della chiesa.

Coronavirus, l’appello del cardinale: “Si attivino le Nazioni Unite”

Il cardinale si è esposto chiaramente, come riporta il Messaggero, chiedendo l’attivazione delle Nazioni Unite, affinché i responsabili di tale “crimine contro l’umanità” siano castigati. L’arcivescovo di Colombo ha poi chiesto aiuto al Signore, affinché si possa arrivare a svelare il volto di chi ha seminato tale veleno in tutto il mondo. Intanto, in Sri Lanka, luogo in cui il cardinale opera, si sono verificati 28 casi di positività al Coronavirus. Gran parte di questi contagi proviene da turisti italiani. “Questi tipi di ricerche non si realizzano per persone nei paesi poveri ma in laboratori di paesi ricchi”, queste sono alcune delle parole del cardinal Malcom Ranjith, riportate anche da brevenews.com.

