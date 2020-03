Arrestato a Brindisi un ragazzo di 23 anni. La scorsa notte ha ucciso sua madre a seguito di un’accesa discussione.

Brindisi: arrestato la scorsa notte Andrea Asciano, ragazzo di 23 anni che ha ucciso sua madre a seguito di un acceso litigio. Come riporta la Repubblica, quando i Carabinieri sono giunti nell’abitazione, Rossella Cavaliere (madre del ragazzo) era già morta. Immediato l’arresto, da parte delle autorità, che però non sono riuscite a salvare la madre, colpita da 5 coltellate al torace.

A seguito dell’accesa discussione, il giovane di Brindisi, ha colpito sua madre a morte con un coltello, che poi, come fa sapere la Repubblica, è stato immediatamente nascosto nel muretto vicino alla loro abitazione. I motivi del litigio sembrano essere futili, ma il ragazzo, accecato dalla rabbia, ha colpito a morte sua madre. Intervenuti immediatamente i militari che, richiamati dai vicini di casa sono accorsi intorno alle due di notte. Andrea Asciano, il 23enne reo di aver ucciso sua madre, è stato poi relegato nel carcere della città pugliese.

Brindisi: tre denunce nella giornata di ieri

Ad accompagnare la delicata situazione nella città pugliese vanno ad aggiungersi le denunce scattate nella giornata di ieri a due donne, a cui si è aggiunto il figlio della più anziana di esse. I tre, nel violare le norme anti-Coronavirus, hanno fatto irruzione in un supermercato della città, attraverso un’azione plateale. Come riporta BrindisiReport, il giovane, di 23 anni, ha ricevuto la denuncia per minaccia grave, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Anche la madre e l’altra donna hanno subito la denuncia. Le due donne hanno agito per prime, recandosi all’entrata del supermercato e pretendendo di saltare la normale coda che in questi giorni si sta creando. Immediato l’intervento della guardia giurata, contro cui le donne hanno inveito. Dopo l’intervento della polizia, gli animi sembravano essersi calmati. Invece, in un secondo momento è intervenuto il ragazzo, creando scompiglio con minacce e insulti. Immediata la denuncia per il ragazzo e per le due donne.

