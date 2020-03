La pandemia da Coronavirus ha colpito ormai tutti i 50 Stati federati degli Usa. Il West Virginia ultimo stato a subire il contagio.

Gli Usa annunciano che anche il West Virginia è stato colpito dal Coronavirus. Dunque, come riportato da Skytg24, il Coronavirus ha colpito tutti i 50 Stati federati dell’America. A dare l’annuncio è stato Jim Justice, governatore del West Virginia, che ha fatto sapere che anche nel suo territorio si è verificato il primo caso di contagio. Fino a ieri (17 marzo) l’America contava 49 Stati in preda al Coronavirus.

Preoccupanti anche i dati relativi al numero di contagi da Coronavirus e relativi decessi negli Usa: i numeri riportati da Skytg24 parlano di più di 6.000 pazienti contagiati in America e 118 morti.

Leggi anche >>> Coronavirus, di nuovo positivo il “paziente 1” di Torino: la situazione

Coronavirus: la decisione di Trump per salvare gli USA

Indubbiamente, l’emergenza che tutto il mondo sta ad oggi vivendo non può non avere ripercussioni dal punto di vista economico. Di conseguenza, tutti i Capi di Stato stanno attuando provvedimenti al fine di salvare l’economia nazionale. Vista l’espansione del virus in tutti i 50 Stati federati degli Usa, il presidente americano Donald Trump ha lanciato, come leggiamo da Skytg24, un piano economico da 1000 miliardi di dollari, per salvare l’economia del Paese.

Molte città e, di conseguenza, molte famiglie americane, stanno risentendo degli effetti della pandemia da CoVid-19. L’aiuto che intende offrire il presidente americano, è volto principalmente alle famiglie, che potrebbero ricevere, nelle prossime settimane un assegno per alleviare la situazione economica, molto delicata in questo periodo storico.

Intanto il presidente Trump cerca di tranquillizzare la popolazione, inviando messaggi di ottimismo all’America. Durante il briefing sull’emergenza CoVid-19, riporta la Repubblica, il Presidente ha annunciato che gli Usa usciranno dall’emergenza Coronavirus prima di quanto la gente pensi. Nell’affermare ciò, Trump ha poi promesso che l’economia si rialzerà.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 26.062 contagi e 2503 decessi totali: rinviati Europei di calcio – DIRETTA

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24