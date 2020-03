PS5, la scheda tecnica della prossima console firmata SONY appena stata condivisa dalla casa giapponese. Di seguito i dettagli.

Natale 2020 si avvicina sempre di più e per questo sempre più appassionati sono già pronti a fare follie per le nuove console. Xbox Series X ha già avuto la sua presentazione ufficiale, con tanto di video e foto che mostrano la console. Oggi è toccato a Sony, che però ha deciso di tenere ancora nascosta la forma della propria creatura, limitandosi ad una presentazione di tipo tecnico ed hardwere del suo ultimo lavoro. A gestire il tutto è stato Mark Evan Cerney, ingegnere e programmatore di Sony, che con una conferenza di quasi un’ora ha spiegato alla platea cosa sarà PS5 e quali caratteristiche faranno sentire ai propri utenti il passaggio ad una vera e propria next generation di console.

PS5, la scheda tecnica: 16gb di RAM, SSD superiore ad Xbox – VIDEO

La CPU sarà la stessa utilizzata da Microsoft, ma leggermente meno potente. Un filo sotto anche la GPU, che produrrà 10.28 teraflops contro i 12 dichiarati da Microsoft. La RAM è superiore rispetto la console avversaria, come è superiore l’SSD, più veloce della concorrenza e non di poco. Di seguito tutte le caratteristiche.

CPU : 8 Zen2 core a 3.5 GHz

: 8 Zen2 core a 3.5 GHz GPU : Custom RDNA 2 a 10,28 TFLOPS, 36 CUs a 2,23 GHz

: Custom RDNA 2 a 10,28 TFLOPS, 36 CUs a 2,23 GHz RAM : 16 GB GDDR6, 256-bit

: 16 GB GDDR6, 256-bit Larghezza della banda di memoria : 448 GB/s

: 448 GB/s Memoria interna : Custom SSD da 825 SSD

: Custom SSD da 825 SSD Velocità IO : 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Compressi)

: 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Compressi) Espansione di memoria : slot aggiuntivo NVMe SSD

: slot aggiuntivo NVMe SSD Memoria esterna : supporto a memorie USB

: supporto a memorie USB Drive Ottico: 4K UHD Blu-ray

