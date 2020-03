Emergenza Coronavirus: è morto il primo cane contagiato da Covid-19. La notizia è ufficiale e arriva dalla Cina. Ecco il parere degli esperti su quanto accaduto. Si trattava di un volpino di Pomerania.

Morte per e con coronavirus, c’è purtroppo anche un cagnolino nel bilancio mondiale che cresce giorno dopo giorno. Il cane contagiato in Cina da Covid-19, il primo caso in assoluto registrato in questo periodo di pandemia, si è spento poco dopo aver terminato la quarantena necessaria anche per lui.

Coronavirus, morto il primo cane contagiato

L’animale, un volpino di Pomerania, aveva 17 anni e ha ispirato due giorni dopo aver concluso l’isolamento di 14 giorni iniziato lo scorso 26 febbraio. Tuttavia non ci sono indicazioni sui motivi del decesso, se questo sia collegati in qualche modo all’infezione o sia avvenuto naturalmente data anche l’età del cane.

Mancano motivazioni alla base – si legge sulla stampa cinese – anche perché la padrona non ha dato il consenso per l’autopsia sul corpo. Donna che nel frattempo sta bene: anch’essa positiva, è stata ricoverata il 25 febbraio e ha lasciato la struttura ospedaliera l’8 marzo dopo essere completamente guarita.

Cosa risulta: il parere degli esperti

Tuttavia, secondo studi realizzati, non dovrebbe esserci una stretta interconnessione tra il decesso e il virus. “Il cane non aveva alcun sintomo, è molto improbabile che sia morto specificamente per il virus”, hanno riferito fonti mediche intervenute ai microfoni di South China Morning Post.

Il cane, dunque, sarebbe da classificare morto con coronavirus e non per lo stesso. Gli studi, inoltre, continuano a ribadire che non esistono prove di non trasmissione dall’animale all’uomo. Nonostante ciò, continuano a registrarsi picchi di abbandono degli amici a quattro zampe in questo periodo di enorme paura. Ma ribadiamo: gli animali non contagiano.

