In una recente intervista al New York Times, il medico Marco Pavesi ha esplicato la situazione italiana in merito alla lotta al Coronavirus.

La difficile situazione che il nostro sistema sanitario nazionale sta vivendo è stata chiarita dall’intervento di Marco Pavesi, anestesista del Policlinico San Donato di Milano, nell’ambito di un’intervista al quotidiano americano New York Times. Fin da subito, il medico ha chiarito che il Coronavirus ha messo il sistema sanitario di fronte a una sfida tanto difficile quanto nuova. Dice infatti Pavesi, le cui parole sono state riportate da open.online, che sappiamo come rispondere a incidenti e terremoti, ma è difficile rispondere a un virus che ha ucciso così tante persone.

Il medico, anestesista al San Donato di Milano, ha parlato poi della situazione relativa al reparto di cardiochirurgia dell’ospedale. Il medico ha infatti sostenuto che, dopo la verifica del primo caso di contagio in Lombardia, l’ospedale, che è specializzato proprio nella cardiochirurgia, ha offerto il suo contributo per aiutare i pazienti colpiti dal virus. Di conseguenza, questo è un passaggio molto importante dell’intervista, tutti gli interventi programmati hanno subito un rinvio. Questo perché, come riporta open.online, i medici sono costretti ad affidare tutti i letti di terapia intensiva ai contagiati da Coronavirus.

Coronavirus, Pavesi: “Sistema sanitario sotto stress”

Un altro punto focale dell’intervista è quello che riguarda il sistema sanitario nazionale. Open.online, che riporta le parole dell’intervista che il medico ha concesso al New York Times, ci mette a conoscenza del pensiero di Pavesi. Il sistema sanitario lombardo ha messo in atto misure di contenimento molto aggressive già da dieci giorni. Purtroppo, man mano che il virus si espande, tutti gli altri sistemi, che già sono in difficoltà, saranno sottoposti a stress di questo tipo.

Il dibattito sulle cure. Questo è un delicato argomento che negli ultimi giorni ha acceso dibattiti sul territorio nazionale. In merito alla discussione nata sulla scelta di chi curare in caso di insufficienza di letti, Pavesi risponde che tutti i pazienti dell’ospedale in cui lavora sono stati sottoposti a cure. Tuttavia se il numero di pazienti non dovesse diminuire, bisognerà fare delle valutazioni e, come riportato da open.onlie, “Dare priorità a quelli con maggiori possibilità di sopravvivenza può diventare una pratica standard”.

F.A.

