Alle tante iniziative benefiche contro il Coronavirus, se ne aggiunge una: è quella del fuoriclasse svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic

Diversi personaggi pubblici si stanno facendo avanti e stanno sfidando il Coronavirus. Dall’iniziativa benefica lanciata da Fedez e Chiara Ferragni per sostenere i reparti di terapia intensivi lombardi, sono partite una serie di raccolte fondi che stanno dando una grossa mano alla sanità italiana. In un periodo così difficile, anche il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic è voluto scendere in campo per una sfida diversa, e sicuramente più importante. Tramite un video postato sui propri canali social, il numero 21 rossonero ha lanciato la sua personale raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani a sostenere l’alto numero di pazienti, che ogni giorno si aggiunge a quelli del giorno precedente.

Ibrahimovic e il Coronavirus: il messaggio dell’asso svedese su Instagram

“L’Italia in questi anni mi ha dato tanto. È ora di restituire anche di più al Paese che amo” sono le parole con cui Zlatan Ibrahimovic inizia il suo discorso per annunciare la sua raccolta fondi. Il Coronavirus è un problema serissimo da affrontare, e serve una mano da parte di tutti. Anche di persone come Ibra, un fuoriclasse assoluto dentro e fuori dal campo. Continuando col suo discorso, l’ex L.A. Galaxy dice: “Punto al mio potere comunicativo per diffondere l’iniziativa. Vinciamo il match contro il Coronavirus!“. I fondi raccolti serviranno per sostenere la sanità italiana, che in queste settimane sta compiendo sforzi incredibili per salvare il maggior numero di vite possibile. Alla fine del video-messaggio, Ibrahimovic ha comunque voluto mettere la sua firma, facendosi subito riconoscere. “Se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus“.

