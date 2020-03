Il governo negli Stati Uniti sta valutando, con Google e Fb, la geolocalizzazione degli smartphone per combattere il coronavirus

Come riportato dal Washington Post, il governo degli Stati Uniti starebbe lavorando insieme a Google e Facebook, oltre ad altre compagnie tecnologiche, per la geolocalizzazione dei dispositivi dei cittadini americani. Questa vuole essere una mossa per contrastare il coronavirus. Infatti, con l’utilizzo della localizzazione, si potrebbe mappare la diffusione del contagio e capire se le persone stanno rispettando le norme. Quello che per Trump (Facebook, ndr), fino ad ora, era un rivale, ora può rivelarsi un importante alleato.

Stati Uniti, localizzazione per combattere il coronavirus: privacy al sicuro

Johnny Luu, portavoce di Google, afferma: “Stiamo valutando i modi in cui le informazioni aggregate e anonime sulla posizione potrebbero aiutare nella lotta contro il Covid-19”. Poi spiega che “un esempio potrebbe essere quello di aiutare le autorità sanitarie a determinare l’impatto del distanziamento sociale, in maniera simile al modo in cui mostriamo i tempi di attesa dei ristoranti popolari e i modelli di traffico in Google Maps”. Inoltre, ci ha tenuto a specificare che la privacy delle persone sarebbe al sicuro non venendo condivisi i dati.

Già domenica scorsa, in un summit alla Casa Bianca con investitori, imprenditori e manager tecnologici, è stata presentata una moltitudine di idee sulla mappatura della malattia. Presenti anche gli esperti di sanità pubblica dell’università di Harvard e start-up di telemedicina.

Attualmente, negli USA, vede 5mila casi positivi in totale e 100 morti. Inoltre, va sottolineato che il virus ha colpito tutti i 50 stati federati. Si valuta, parallelamente ai piani sanitari, una strategia economica per evitare la recessione. Pronta, secondo fonti statitunitensi, l’elargizione di un mille miliardi di dollari a sostegno dell’economia.

