Roma: vista l’emergenza Coronavirus, a partire dalla giornata di domani sarà sospeso il pagamento dei parcheggi delimitati da strisce blu.

In continuo aggiornamento le norme che il Governo e le Giunte comunali stanno prendendo in questi giorni, vista l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Skytg24, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmerà nella giornata di oggi una nuova ordinanza, attraverso la quale verrà sospeso, a partire da domani, il pagamento dei parcheggi delimitati da strisce blu. Intanto, già nei giorni scorsi, il Comune di Roma ha dato il via all’apertura delle Ztl.

Coronavirus, trenta nuovi casi a Roma

Salgono ancora i casi di positività nel Lazio e, nello specifico, a Roma. Come si apprende da Romatoday, la zona più colpita della capitale sembra essere quella del quadrante sud-est, che conta 109 casi positivi dall’inizio della pandemia. In base a quanto emerso dai dati registrati dalla Regione Lazio, i casi complessivi regionali sono saliti a 84.

Intanto a Roma è risultato positivo al Coronavirus anche un bimbo di 5 mesi e un bambino di 10 anni. Entrambi non presentano una situazione complicata. In base a quanto appreso da Romatoday, è prevista per oggi l’apertura di nuove strutture ospedaliere, per far fronte all’emergenza CoVid-19. A seguito dell’apertura del Columbus, apre oggi a Roma il CoVid 3 Hospital, a Casal Palocco. La nuova struttura metterà a disposizione 80 posti letto, di cui 48 per la terapia intensiva, reparto che mai come in questo periodo necessita di aiuti.

La Regione Lazio conta ad oggi più di 600 casi di positività al Coronavirus, di cui 200 solo nella città di Roma. Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani desta però un cauto ottimismo, facendo riferimento al vigile comportamento dei cittadini romani, dei media e di tutto il personale sanitario.

