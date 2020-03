Coronavirus, ecco il nuovo bollettino in Lombardia fornito dall’assessore Giulio Gallera. Di seguito i dati aggiornati. Ancora alto, purtroppo, il numero di contagiati e deceduti.

Coronavirus, ecco l’aggiornamento dalla Lombardia. L’assessore Giulio Gallera e Attilio Fontana, presidente della Regione, hanno fornito il nuovo bollettino medico relativo al territorio lombardo attraverso una diretta Facebook.

Coronavirus, il bollettino lombardo

Ecco il nuovo aggiornamento riferito in particolare da Gallera: “I numeri crescono ma oggi lo fanno in maniera inferiore rispetto a ieri. Dobbiamo dunque prenderne atto in maniera tendenzialmente positiva. Ripetiamo però che non dobbiamo osservare il trend quotidiano, ma le ascisse delle settimane per capire se c’è stata o meno una riduzione”.

Poi i numeri: “I positivi in totale sono 17.112 con altri 1.439 delle ultime 24 ore. 924 persone totali sono in terapia intensiva a cui se ne sono aggiunte altre 45. Il numero dei decessi continua a crescere in maniera importante purtroppo con 1.959 deceduti totali con 300 in più da ieri”.

Seguono ulteriori aggiornamenti.

