Coronavirus, ecco quante persone sono morte senza patologie pregresse. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità attraverso un documento ufficiale sulla mortalità del Covid-19.

In attesa del nuovo bilancio di stasera alle 18.00, sono 2.503 i morti totali in Italia per e/o con coronavirus. Ma quasi tutti, come ormai noto, presentavano varie patologie pregresse alla base e per un’età media di circa 81 anni.

Coronavirus, il numero di deceduti senza problematiche alla base

Ma quante persone, tra queste, sono invece decedute senza avere problematiche precedenti? E’ l’Iss a rispondere a tale quesito. L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti redatto un documento ufficiale in cui vi è il verdetto momentaneo in tal senso.

Secondo quanto si apprende, sono 12 le persone decedute senza problematiche. Lo studio – si legge – è stato effettuato però su 355 cartelle di delle 2003 pervenute in attesa delle altre. Ecco quanto riportato “Complessivamente, 12 pazienti (3,4% del campione) presentavano 0 patologie, 8 4 (23,7%)

presentavano 1 patologia, 90 presentavano 2 patologie (25.4%) e 169 (47,6%) presentavano 3 o più patologie”.

84 vittime invece, ovvero il 23.7%, presentavano una sola patologia. 90, il 25.4% annesso, era affetto da due problematiche. I restanti 169, il 47.6%, avevano tre o più patologie. Un quadro, seppur non completo, che va comunque a rafforzare ulteriormente quanto riferito in queste settimane a proposito della mortalità e di chi soprattutto è a maggior rischio.

