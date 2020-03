Ieri mattina una donna positiva al Coronavirus ha dato alla luce la piccola Eva con parto naturale. È uno dei primi casi al mondo

L’intero pianeta continua a subire le terribili conseguenze dovute al Coronavirus, pandemia che dalla Cina si è espansa e continua a farlo a grande velocità. L’Italia è il secondo paese al mondo per numero di contagi e decessi, diventando di fatto il nuovo epicentro della malattia. Tra le tante notizie negative che in questi giorni circolano sotto questo aspetto, ce ne sono anche alcune positive. Ieri mattina una donna positiva al Coronavirus ha dato alla luce la piccola Eva con parto naturale. Una bellissima notizia che dà speranza a tutti. Il tutto è avvenuto senza particolari complicazioni, e la bambina non presenta al momento nessun problema di salute.

Coronavirus, le condizioni della donna positiva che ha partorito

Un parto naturale, senza nessun tipo di complicazioni, con il quale una donna di Ancona 37enne positiva al Coronavirus ha messo al mondo la piccola Eva. Il caso è uno dei primissimi in tutto il mondo, e lancia un’importante segnale di speranza. Il tutto è avvenuto grazie all‘équipe medica dell’ospedale di Civitanova Marche, guidata dal dottor Filiberto Di Prospero. “Le condizioni della donna? Sono molto buone, respira bene e non ha bisogno di aiuti. Anche la figlia è in salute” spiega il primario che ha portato a termine il parto con successo. Subito dopo che si è sparsa la notizia, tanti Paesi hanno chiamato il centro ospedaliero per avere più informazioni e per congratularsi. Un episodio sicuramente molto positivo, che dà speranza a tutti in un periodo storico così delicato.

