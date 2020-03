Con la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Coronavirus, è la didattica a distanza a portare avanti l’istruzione. Abbiamo fatto due chiacchiere con un docente per capirne di più.

Scuole chiuse e tutti a casa. Ma la didattica va avanti, grazie alla tecnologia e soprattutto all’impegno di docenti e studenti. Abbiamo parlato con Alberto Antomarini, professore di Filosofia non di ruolo all’ITIS “Meucci” di Castelfidardo, in provincia di Ancona, per capire meglio all’atto pratico come funziona il tutto.

Ci sembra di capire che la tecnologia è il principale alleato

Sicuramente stiamo usando a pieno regime quegli strumenti digitali in uso già prima dell’emergenza, a partire dal Registro Elettronico. Oltre a registrare le presenze è uno strumento utilissimo per comunicare con le famiglie e gli studenti stessi, assegnare i compiti e condividere materiale didattico.

Per le lezioni vere e proprie usiamo un’app chiamata Meet (Hangouts Meet, di Google, ndr), che permette sostanzialmente di realizzare videoconferenze di gruppo, con tutta la classe, in modo facile e intuitivo. A volte possiamo tenere lezioni congiunte per anche due classi contemporaneamente, ma in generale è più facile gestire gruppi più piccoli. Ogni scuola può scegliere le piattaforme che ritiene più adatte.

Com’è stato il primo impatto? Docenti e studenti hanno avuto difficoltà?

Il nostro istituto è focalizzato su tecnologia e robotica, i ragazzi erano quindi tutti molto preparati in questo senso, come lo sono in generale i ragazzi della loro età. A volte ho avuti problemi con la connessione internet, in quei casi ho realizzato dei brevi filmati che ho poi caricato su YouTube.

Anche Whatsapp si è rivelato estremamente utile, pur nel rispetto dei ruoli e del “distacco” necessario tra professore e alunne. A mio avviso questo rapporto si è ammorbidito, si sono attenuati quegli aspetti formali che in questi momenti di difficoltà collettiva possono essere quasi controproducenti. In generale mi aspettavo una cosa molto più macchinosa e invece – incrociando le dita – sta andando tutto liscio.

Come funziona la comunicazione tra voi docenti e le famiglie?

Utilizziamo Meet anche in questo caso. Abbiamo fatto consigli di classe con rappresentanti dei genitori e degli studenti, come da linee guida del Ministero. Il feedback ricevuto dai genitori è stato molto positivo, hanno apprezzato lo sforzo collettivo di tutto il personale scolastico per rendere operative queste soluzioni nel minor tempo possibile. Noi per primi, come docenti, abbiamo avuto la conferma che la tecnologia può semplificare la vita.

Ci sono stati casi di ragazzi che non avevano gli strumenti necessari per seguire le lezioni?

ci sono stati casi di ragazzi che non avevano un pc a disposizione, o magari ne avevano uno solo da condividere con fratelli e genitori. Da disposizioni ministeriali gli studenti, in caso di necessità e con i dovuti modi, si possono recare nella struttura su appuntamento per recuperare testi, materiale didattico ma anche tablet e portatili messi a disposizione dall’istituto.

Come si svolge la tua giornata di docente a distanza?

Attualmente seguo tre classi, due ore a settimana in ognuna il lunedì ed il mercoledì. Di concerto con gli altri docenti abbiamo cercato di mantenere gli orari canonici. Se ad esempio ho lezione dalle 9 alle 10, un quarto d’ora prima invio ai ragazzi il link per prender parte alla videolezione. Rileviamo le presenze soprattutto per capire se qualcuno ha problemi ad accedere alla piattaforma.

A quel punto parto con la spiegazione, i tempi sono ovviamente più ridotti proprio per la natura del mezzo. I ragazzi possono intervenire sia direttamente in video che attraverso la chat, per porre le domande del caso o per approfondire un concetto.

Qual è la tua percezione di questa nuova didattica? I ragazzi sono partecipi?

La percezione è che paradossalmente i ragazzi riescano a mantenere meglio la concentrazione. Se ti sei connesso alla videolezione è già segno che ti interessa. Ovviamente gli scherzi e le battute non mancano, i “simpaticoni” della classe ci sono anche online e, come nella scuola tradizionale, ogni tanto ne devo riprendere qualcuno.

I ragazzi però si stanno rendendo conto che siamo in un momento se vogliamo storico, essendo abituati alla tecnologia però l’impatto è stato sicuramente più morbido. Hanno preso la cosa molto seriamente, non ho visto comportamenti strafottenti.

Ho notato che aver mantenuto questo legame con la scuola gli sta consentendo di avere in un certo senso dei punti di riferimento in questa situazione di incertezza. Ho visto un atteggiamento maturo, lo dico perché lo penso seriamente. Si sono dati un’autodisciplina che in molti non immaginavano. Bisognerà vedere la tenuta soprattutto nervosa nel lungo periodo, se le cose andranno per le lunghe. L’insofferenza piu grande è sicuramente quella di non poter uscire di casa.

Che idea ti sei fatto della didattica a distanza? C’è qualcosa che terresti anche a emergenza conclusa?

In generale la didattica online è uno strumento utilissimo che rende più completa l’esperienza formativa nel suo complesso. Oggettivamente però non credo possa sostituire la didattica tradizionale, quella “di persona” per intenderci. Può aiutare soprattutto con le classi più numerose, ad esempio per seguire quei ragazzi più in difficoltà. Un’idea potrebbe essere quella di utilizzare delle ore pomeridiane per aiutare singolarmente gli studenti rimasti indietro con mini-lezioni personalizzate.

La scuola comunque si sta – con i suoi tempi – adeguando in tal senso, a partire dal registro elettronico che permette ai genitori anche un maggior controllo. La grande sfida sarà trovare un equilibrio tra la didattica tradizionale e quella a distanza, per trarre vantaggi da entrambi.

E per valutare gli studenti come fate?

Nella mia materia lo strumento di valutazione principale è l’interrogazione orale, cosa che al momento è complicato realizzare. Affido ai ragazzi prevalentamente esercitazioni da svolgere a casa in questi giorni. Il compito scritto lascia ovviamente più spazio a “suggerimenti esterni” ma in compenso non puoi copiare dal compagno di banco. Diciamo che se copi di sana pianta da un libro me ne accorgo… A me interessa capire le competenze dei ragazzi, non le nozioni memorizzate. Una via possono essere i test a risposta multipla in cui però si ha un tempo limitato per rispondere.

E con gli esami come si fa?

Sugli esami la situazione è in divenire, si ragiona in ottica multidisciplinare con tutti i colleghi e in base gli aggiornamenti che riceviamo tutti quanti sul progredire dell’epidemia. Nella peggiore delle ipotesi, se le scuole dovessero rimanere chiuse fino a fine anno scolastico, credo che andrà proprio rimodulato il concetto di esame di stato, tenendo conto anche delle preoccupazioni che affliggono gli studenti e le loro famiglie.

Infine un tuo pensiero su questa situazione, le Marche sono una delle regioni messe maggiormente alla prova.

La gente ha paura, si sta a casa ma la preoccupazione c’è, soprattutto per le tempistiche incerte. C’è la sensazione che da un momento all’altro il virus possa colpire qualcuno a te vicino. Anche qui poi, in diversi mi dicono che ci sia troppa gente in giro, dai supermercati alle strade.

