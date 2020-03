Contagio Coronavirus, le regole d’oro per chi vive in isolamento: buone abitudini da prendere adesso e da seguire anche in futuro

Contagio da Coronavirus, le buone abitudini per chi sta in isolamento dovrebbero essere dettate anche dal buon senso. Ma in ogni caso ci ha pensato l’Istituto Superiore della Sanità, dettando una serie di regole. Serviranno a loro, ma anche a chi entrerà in contatto con gli ‘isolati’ in futuro. Vediamo quelle principali

Chi vive con una sospetta o conclamata infezione da Covid-19 deve rimanere lontano dagli altri familiari. E, quando sia fattibile, anche in una stanza singola ben ventilata senza ricevere visite. Invece chi lo assiste deve stare bene e non soffrire di malattie che possano metterne a rischio la salute se viene contagiato.

Gli altri membri della famiglia devono stare in altre stanze. Se propri non è possibile mantenere almeno 1 metri, se non 2, di distanza. In ogni caso dormire in un letto diverso. Inoltre chi assiste la persona isolata deve indossare una mascherina chirurgica ben posizionata sul viso. Quando è sporca di eventuali secrezioni, sostituirla immediatamente e lavarsi accuratamente le mani .

Mani sempre pulite, lavandole con acqua e sapone o con una soluzione tipo Amuchina. Questo dopo ogni contatto con il malato, prima e dopo aver preparato il cibo, ma anche dopo aver usato il bagno e quando si suda. Utilizzare per asciugarsi carta usa e getta oppure asciugamani riservati.

Quelli che assistono il malato devono coprire la bocca e il naso se tossiscono o starnutiscono utilizzando fazzoletti monouso o il gomito piegato. Altrimenti, con i fazzoletti in tessuto, ma lavati spesso. Assolutamente da evitare il contatto diretto con i fluidi corporei (in particolare secrezioni orali o respiratorie, feci e urine) con guanti monouso.

Isolamento da Coronavirus, pulizia assoluta in casa e per la biancheria



Se in casa c’è un isolamento domiciliare deve essere sospesa la raccolta differenziata in modo da evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosio. Basdterà buttarli nel sacco nero dell’indifferenziata. E tutta la biancheria contaminata deve essere messa in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca, indossando i guanti.

Ogni giorno pulire e disinfettare le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato. Stesso discorso per servizi igienici e superfici dei bagni. Senza strafare, basta un normale disinfettante domestico, indossando i guanti e indumenti protettivi. Alllo stesso modo indossare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto al malato. Invece per lavare vestiti, lenzuola, asciugamani e altra biancheria del malato basta la lavatrice a 60-90° con un normale detersivo

Infine se un membro della famiglia mostra i sintomi di un’infezione respiratoria acuta, contattare il medico curante o la guardia medica oppure i vari numeri regionali. Chiamare sempre un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto privata. Il malato dovrà indossare una mascherina chirurgica stando almeno ad 1 metro dalle altre persone.