Può sembrare assurdo, ma è la realtà: causa Coronavirus l’acquario chiude al pubblico, ma apre ai pinguini

Ci troviamo a Chicago, allo Shedd Aquarium che da domenica ha chiuso al pubblico causa Covid-19. Per evitare la diffusione del virus, l’acquario è stato costretto a chiudere le porte d’accesso. Approfittando dell’assenza di persone, il proprietario dell’acquario ha deciso fosse l’ora di dare un po’ di libertà ai propri pinguini che si sono quindi trovati a spasso per l’intera struttura. I video della gita dei pinguini è stato quindi diffuso sugli account social dell’acquario dell’Illinois, chiuso almeno fino al 29 marzo, come da disposizioni.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020