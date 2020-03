Canta l’inno della Roma sul balcone: un tifoso della Lazio impazzisce e scende in strada per insultare i vicini. Il Video fa il giro del web

In questi giorni difficili di quarantena e chiusura in casa forzata, le flash mob sui balconi sono diventate un’usanza piuttosto diffusa. A Roma, come in molte città italiane, ogni giorno alle 18 ci si riunisce alla finestra dei propri appartamenti per cantare una canzone o ascoltare musica con i vicini. Un modo per mantenere alto il morale durante la grande crisi sanitaria che ha colpito il mondo intero. Ora, a volte, al posto delle solite canzoni aggreganti, ci si diverte a cantare magari l’inno della propria squadra del cuore. A Roma le canzoni di Venditti, scritte per il club giallorosso, vanno per la maggiore, pur non essendo apprezzate da tutti. I tifosi laziali chiaramente non gradiscono e spesso manifestano il loro disappunto.

Canta l’inno della Roma sul balcone: tifoso laziale impazzisce

In un quartiere della capitale, proprio durante una fash mob pomeridiana, alcuni ragazzi hanno messo a tutto volume “Grazie Roma” per rivendicare la propria fede calcistica. A quanto pare un tifoso laziale, un pochino esagitato, non l’ha presa nel modo corretto. Nonostante il momento tutt’altro che semplice, l’uomo è sceso in strada insultando tutto e tutti e invitando con poca diplomazia a togliere la canzone. Alla fine a quanto pare tutto è rientrato con la fine dell’inno, ma la quarantena inizia a dare alla testa a molte persone.

