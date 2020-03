Calciomercato Juventus, il prossimo colpo potrebbe arrivare dal Milan: messo nel mirino il difensore

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha messo nel mirino una sfilza di nomi per rinforzare la squadra e, se possibile, indebolire le dirette concorrenti. A proposito di ciò, il prossimo colpo bianconero potrebbe arrivare dai rivali storici del Milan. I rossoneri in estate hanno acquistato quello che si è rivelato essere uno dei migliori colpi di mercato di questa stagione. Parliamo del terzino sinistro Theo Hernandez che all’attivo vanta sei gol e due assist, numeri di alcuni attaccanti. Strappato al Real Madrid per 20 milioni di euro, ora ne vale circa 60. Non è, però, l’unico obiettivo in quel ruolo messo nel mirino da Paratici. Piace molto anche Alex Telles del Porto, sul quale a sua volta c’è il Chelsea. Tornando al francese, il Milan proverà a blindarlo ritoccandogli l’ingaggio.

Calciomercato Juventus, del Milan piace anche Donnarumma

Theo Hernandez non è l’unico gioiello che la Juve vorrebbe strappare al Milan. Si parla molto anche di Gigio Donnarumma, portiere ritenuto l’erede di Buffon. Il classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2021 e fino ad ora non ha trovato un accordo con i rossoneri per il rinnovo. A fronte di questo, in estate potrebbe essere sacrificato per una cifra vicina ai 30-40 milioni di euro. La Vecchia Signora, nonostante il rinnovo di Szczesny fino al 2024, lo vorrebbe come portiere per la prossima decade. Il polacco verrebbe poi messo in lista cedibili e non mancherebbero le squadre pronte ad accaparrarselo, soprattutto in Premier League. Il Milan invece, qualora Donnarumma andasse via, ha già in mente due profili italiani. Si tratta di Sirigu del Torino e Meret del Napoli.

