Nicola Zingaretti, risultato positivo qualche giorno fa al Coronavirus, si sta riprendendo. Il leader del PD parla della sua convalescenza e delle nuove strutture del Lazio

Nicola Zingaretti è uno dei volti italiani più noti che sono stati contagiati dal Coronavirus. Il segretario del PD e presidente della Regione Lazio è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 7 marzo, ma fortunatamente per lui le condizioni di salute buone non l’hanno obbligato al ricovero ospedaliero. “Sto meglio, sono ancora in isolamento a casa. Ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ho cominciato la terapia antivirale e combatto“. Zingaretti sta lottando anche dal punto di vista organizzativo: “Nel Lazio stiamo rafforzando il piano d’emergenza ed abbiamo aperto molte strutture per curare i malati“.

