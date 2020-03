Continua la corsa verso USA 2020. A distanza di quasi una settimana sono arrivati i risultati del voto per posta. Ancora in vantaggio Joe Biden.

Arrivati i risultati del voto per posta: nella corsa a USA 2020 risulta ancora in vantaggio Joe Biden. Come riporta Skytg24, l’ex vice-presidente, con 849 delegati, mantiene il vantaggio nei confronti dell’avversario Bernie Senders, che ne conta 743. Dunque, Joe Biden ha vinto le primarie presidenziali Dem a Washington.

Cinque ad oggi gli Stati conquistati dall’ex vice-presidente nelle elezioni verso USA 2020. Oltre a Washington, Biden ha conquistato anche Missouri, Mississippi, Michigan e Idaho. All’avversario Senders rimane dunque il Dakota del Nord.

Leggi anche >>> Coronavirus, USA: chiudono New York e i casino a Las Vegas

USA 2020: Joe Biden vince le primarie nello Stato di Washington

Joe Biden verso la nomination per i democratici.. Con la vittoria a Washington, sembra essere lui il candidato numero uno. Dopo aver conquistato 5 dei sei Stati che hanno espresso il loro voto, si attende la votazione delle primarie negli Stati della Georgia e della Louisiana, che, come riporta Skytg24, hanno posticipato le elezioni al 24 marzo e al 4 aprile.

L’emergenza Coronavirus ha anche bloccato le primarie nello Stato dell’Ohio. Come riporta la Repubblica, il governatore Mike DeWine ha fatto sapere che le consultazioni previste per la giornata di oggi, saranno rinviate a causa dell’emergenza causata dall’espansione del CoVid-19.

La diffusione a macchia d’olio del Coronavirus, sta dunque influenzando la gestione delle primarie e, in generale, della corsa a USA 2020.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 23.073 contagi totali: 349 morti in più. Un solo nuovo caso a Wuhan – DIRETTA

F.A.