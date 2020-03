Terremoto, forte scossa nella notte in Calabria: la situazione sulla costa ovest, epicentro del sisma

Oltre all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, in Italia ci sono anche altri tipi di problemi. Al Sud, dove fino ad ora il coronavirus non ha particolarmente attecchito, si torna ad aver paura della terra che trema. Nella notte, esattamente alle 1.47, una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.9, ha interessato la costa occidentale della Calabria, in prossimità delle province di Cosenza e Catanzaro.

In realtà non solo un singolo terremoto ma una serie prolungata di scosse che hanno destato grande preoccupazione nella popolazione locale.

Terremoto, forte scossa di terremoto nella notte in Calabria

In totale durante il corso della notte tra lunedì e martedì, si sono registrati ben oltre 10 terremoti. Il più forte alle 1:52, avvertito nettamente dagli abitanti della costa ovest della Calabria, di magnitudo poco inferiore a 4 (3.9). L’epicentro è stato registrato con esattezza a 7 km da Nocera Terinese (Catanzaro) e Serra d’Aiello (Cosenza), con ipocentro a 33 km di profondità.

Le successive scosse di replica, di magnitudo poco inferiore (3.4 e 3.5) sono arrivate rispettivamente all’1:55 e alle 2:02.

Al momento, dopo i primi accertamenti da parte degli organi preposti, non vengono segnalati danni a persone o cose. La situazione, tuttavia, resta in costante aggiornamento.

