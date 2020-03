Aumenta il numero di personaggi pubblici positivi al Coronavirus. Anche Piero Chiambretti è risultato infatti positivo al test del tampone

L’Italia sta vivendo una delle situazioni più critiche della sua storia recente. Il Coronavirus ha preso il sopravvento, e il numero di contagi e decessi è in continuo aumento. Ovviamente, anche il mondo dello spettacolo non è immune alla terribile pandemia, e ci sono diversi casi di personaggi pubblici risultati positivi al Covid-19. A questi, se ne deve purtroppo aggiungere un altro: si tratta di Piero Chiambretti. Secondo quanto riportato da dagospia.com, infatti, il noto conduttore delle reti Mediaset è ora ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino insieme a sua madre Felicita (anche lei positiva). Ancora da capire le condizioni di salute dei due. Sicuramente ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, la Mediaset sta correndo ai ripari, soprattutto nei confronti delle persone che nelle ultime settimane sono entrate in contatto col conduttore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 23.073 contagi totali: 349 morti in più. Rinviati gli europei di calcio – DIRETTA

Coronavirus, la decisione di Mediaset dopo la positività di Chiambretti

Secondo quanto riporta dagospia.com, Piero Chiambretti e sua madre Felicita sono risultati positivi al test per il Coronavirus, e sono ora ricoverati all’ospedale Mauriziano di Torino. Una notizia che ha ovviamente shockato tutti i suoi fan e i suoi colleghi. In questo senso, Mediaset ha immediatamente preso delle misure precauzionali in merito, soprattutto per quanto riguarda coloro che sono stati in contatto con Chiambretti nelle ultime settimane. Oltre ad aver consigliato a tutti gli ospiti dell’ultima puntata (tra cui Michelle Hunziker e Jessica Notaro) di CR4 di isolarsi in auto-quarantena, la rete televisiva ha dovuto pensare anche agli ospiti fissi e agli addetti ai lavori (cameraman, costumisti ecc.). Ancora da capire le mosse che la Mediaset prenderà nei prossimi giorni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, aumenta abbandono cani a causa di una fake news

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24