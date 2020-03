Quasi investono un poliziotto a un posto di blocco, se la ridono e riprendono il tutto immortalando anche i loro volti fieri. Follia totale a Lucera dove i due sono stati poi individuati e arrestati.

Delirio totale. Non vi è altro modo per definire quanto di sconcertante è avvenuto nelle scorse ore a Lucera, dove due persone hanno deciso di non fermarsi a un posto di blocco ma anzi di divertirsi e quasi investire l’agente in servizio.

Choc a Lucera: quasi investono un poliziotto e se la ridono

Ciò che rende il tutto ancor più assurdo, inoltre, è che si sono filmati al momento del fatto. La vicenda è avvenuta di preciso in via Foggia, dove c’era una pattuglia della Polizia Locale operativa per i controlli relativi soprattutto alla situazione riguardante il la non circolazione causa coronavirus.

Dopo il gesto, i due delinquenti – perché ovvio non c’è altro termine per definirli – si sono anche allegramente ripresi in un video-selfie con pollice in su, sorrisi e spiccata fierezza e sorrisi. In sottofondo musica a palla sulle note di una canzone neo-melodica.

Peccato però che non sia finita bene per loro. Individuati grazie al numero di targa prontamente recuperato dall’agente, i due sono stati denunciati e arrestati. Dovranno rispondere di accuse pesanti considerato quello che è stato a tutti gli effetti un vero e proprio atto criminale.