Se ne parlava già da qualche settimana, ma ora è ufficiale: europei rinviati di un anno, in modo da permettere conclusione campionati

Il Coronavirus ha bloccato tutto il mondo del calcio. I campionati e le competizioni internazionali sono stati sospesi, e ci si interroga su come concluderli. Pochi minuti fa, a seguito di una riunione straordinaria tenuta dall’UEFA, è arrivata l’ufficialità della decisione probabilmente più logica. Euro 2020 rinviati al giugno 2021, con campionati nazionali e coppe europee che andranno avanti (Covid-19 permettendo) fino a estate inoltrata. In questo modo, ogni competizione avrà la sua regolare conclusione, e dalla prossima stagione tutto dovrebbe tornare nella norma, con tanto di europei in estate. L’alternativa sarebbe stata quella di sospendere i campionati definitivamente e mantenere come valida la classifica dell’ultima giornata, ma tutte le Federazioni europee si sono opposte.

Europei, le decisioni prese dall’UEFA

A seguito della riunione straordinaria che questa mattina la UEFA ha tenuto con le 55 Federazioni nazionali, oltre che da rappresentati dei calciatori e dei club, si è arrivati alla decisione più drastica, ma necessaria, di rinviare gli Europei alla prossima estate. Questo comporta delle conseguenze importanti, discusse in videochiamata da Nyon. Il proseguo dei campionati, al momento, rimane comunque in dubbio. Bisogna prima capire come si svilupperà il Coronavirus e quando ci saranno le condizioni necessarie per tornare in campo. E poi bisognerà tenere conto delle ingenti perdite economiche che sta portando tutto questo. Per far fronte a questo problema, la UEFA ha deciso di creare due commissioni straordinarie: una per organizzare il nuovo calendario, l’altra per gestire le perdite finanziare conseguenti al Covid-19.

