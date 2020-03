Il coronavirus sta lentamente avanzando anche in Africa, dove finora non si era ancora diffuso. Molti paesi stanno adottando misure per fermare il Covid-19

Dopo l’Asia, buona parte dell’Europa e gli Stati Uniti, ora la diffusione del coronavirus si sta lentamente accelerando anche in Africa. Il primo caso di Covid-19 era stato segnalato in Egitto lo scorso 14 febbraio, ma da quella data l’epidemia ha registrato un espansione che è arrivata a toccare ben 30 dei 54 stati africani. In tutto il continente sono stati accertati finora 450 casi di positività al virus e 10 vittime accertate, con i paesi del Nord maggiormente coinvolti.

Il coronavirus sta crescendo anche in Africa: i paesi interessati dall’epidemia

Ora il mondo guarda con attenzione e con molta apprensione gli sviluppi del coronavirus in Africa, dove sembrava che l’epidemia (forse grazie anche alla voce che vorrebbe il virus soccombere alle alte temperature) finora non fosse circolato. Al contrario, invece, il Covid-19 si sta diffondendo in maniera importante nell’ultima settimana.

I Paesi maggiormente colpiti sono quelli del Nord, come l’Egitto (166 casi e 4 morti) e l’Algeria (60 contagiati e 4 vittime). Sudan e Marocco registrano un morto ciascuno, mentre il Sudafrica ha 62 casi. In tutta l’Africa orientale finora sono stati verificati contagi a 20 persone, mentre sul fronte occidentale il Senegal fa registrare 27 casi, gran parte dei quali provocati da un italiano.

L’Oms preoccupato per la situazione in Africa: “Condizioni sanitarie precarie”

Quello che spaventa di più riguardo ad un possibile aumento della diffusione del coronavirus in Africa sono le scarse condizioni del continente. Ieri il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus ha lanciato un allarme sui rischi di un escalation di contagi in zone dove ci sono scarse condizioni sanitarie ed igieniche, oltre a malnutrizione e la presenza di molti casi di Hiv. Per i paesi più poveri sono stati stanziati già 15 milioni di dollari per fronteggiare l’emergenza.

UPDATE: #Coronavirus cases in Africa now. 376 (total) – 39 recovered, 7 unfortunately dead. A crucial point experts have stressed is SOCIAL DISTANCING. Remember, ‘Patient 31’ in South Korea infected over 1,300 others. Ghana already working on restricting attendance at funerals. pic.twitter.com/S1HPmCArwy — Georgie Ndirangu (@georgiendirangu) March 16, 2020

