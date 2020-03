Dubai, Coronavirus: l’omaggio dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, all’Italia e al suo popolo

Tutto il mondo in questo momento di massima emergenza si mostra vicino alla situazione italiana. I numeri spaventosi del Covid-19 nel nostro paese, secondo solo alla Cina, stanno attirando aiuti da diversi parti, compresa quell’Europa inizialmente restia a venirci incontro. Al di là dei soldi e del sostegno economico, esistono però tanti modi per poter far sentire la propria vicinanza. Un bellissimo gesto arriva nelle ultime ore da Dubai, dove il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri si è illuminato con il tricolore italiano.

L’edificio emblema degli Emirati Arabi Uniti, ha anche visualizzato una scritta enorme sulla sua superficie che recitava letteralmente: “Siamo con voi”.

Dubai, Coronavirus: Il Burj Khalifa omaggia l’Italia

Un omaggio bellissimo ripreso dalle telecamere di tutto il mondo. Un segno di amicizia verso un paese, il nostro, che fornisce tantissimi lavoratori alla zona di Dubai.

L’ambasciatore italiano, Nicola Lener, ha voluto comunicare la sua enorme gratitudine: “Insieme a tutti gli italiani che vivono e lavorano qui, sono grato al governo degli Emirati Arabi Uniti per questo gesto di vicinanza ed affetto nei confronti del nostro Paese“.

Poi prosegue: “Italia ed Emirati Arabi sono più che mai uniti nel cementificare la loro collaborazione reciproca e condividere tutte le risorse possibili per fare fronte a questa emergenza di portata planetaria“.

