Questa mattina i dipendenti di un supermercato di Torino hanno protestato per la mancanza di mascherine e protezioni contro il Coronavirus

A causa del Coronavirus, è ormai necessario girare (solo se strettamente necessario) con la mascherina protettiva e utilizzando le dovute precauzioni. L’obbligo è ovviamente valido anche per i dipendenti dei supermercati, che continuano a lavorare ininterrottamente nonostante la quarantena in cui si trova l’Italia. Questa mattina, fuori dal Carrefour di corso Montecucco (a Torino), è scattata una protesta generale da parte dei dipendenti che dovevano iniziare il turno di lavoro. Il motivo? La nota catena di alimentari non aveva i rifornimenti di protezioni da consegnare ai lavoratori, che hanno quindi deciso di organizzare una specie di sit in al di fuori del market stesso. Verso metà mattina, poi, sono arrivate le mascherine e i dipendenti si sono messi regolarmente a lavoro.

Coronavirus Torino, le proteste della Cgil

Nonostante alla fine siano arrivate le mascherine, la protesta dei dipendenti del Carrefour di corso Montecucco (Torino) non si sono certamente placate. Alla fine, le mascherine sono arrivate, anche se non a norma. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare quelle con il filtro dell’aria. Un delegato della Cgil ha parlato dei problemi che circondano l’ambiente di lavoro, non legato esclusivamente al problema della carenza di protezione per i dipendenti. “Questo è uno dei primi market ad essere aperto 24 ore su 24, che senso ha in questo momento?” spiega il membro della Cgil. Poco dopo aggiunge: “altre catene addirittura hanno deciso di chiudere la domenica, e noi? I profitti sono più importanti della salute dei nostri dipendenti?“.

