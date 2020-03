Coronavirus, il test per sapere in 15 minuti se si è positivi: nome e prezzo del prodotto che è stato commercializzato in Italia da una società pugliese.

Si chiama ‘VivaDiag Covid 19‘ ed è un test che permette di sapere se si è positivi al Coronavirus in appena 15 minuti. Il nuovo prodotto è stato realizzato in Cina, nei laboratori della ‘VivaChek’ ad Hangzhou, e commercializzato in Italia dall’Alpha Pharma Service srl, società con sede a Bitonto in Puglia. E sono diverse le regioni italiane che hanno deciso di prenotarlo vista l’emergenza Covid-19 nel nostro paese. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza su questo test.

Coronavirus, alla scoperta del ‘VivaDiag Covid 19’

Il ‘VivaDiag Covid 19’ – come si legge su ‘Fanpage.it’ – consentirebbe infatti di determinare se si è positivi o meno attraverso l’analisi della qualità di alcuni specifici anticorpi nel sangue umano, nel siero o nel neoplasma. Sarò distribuito direttamente ai presidi medici e ospedalieri, ma presto arriverà anche nelle farmacie dove dovrebbe essere venduto al costo di 25 euro. Regione Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Liguria e Lombardia hanno già deciso di prenotarne un quantitativo importante, al pari dell’Irccs di Bari, l’istituto sui tumori.

