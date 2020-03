L’emergenza coronavirus obbliga la gente a casa. Anche Sky si mobilita offrendo gratis ai propri clienti i canali non inclusi nei loro abbonamenti.

La piattaforma di Murdoch lancia l’iniziativa #iorestoacasa, aprendo la visione – in forma completamente gratuita – dei canali non inclusi negli abbonamenti dei propri clienti. Da questa mattina infatti numerosi utenti stanno ricevendo un messaggio che li avvisa di questa novità, pensata per alleviare la permanenza a casa di grandi e piccini.

A soffrire maggiormente, dal punto di vista televisivo, sono sicuramente i tantissimi italiani appassionati di sport. Per loro infatti sono di fatto spariti tutti gli eventi live, dal campionato di calcio nostrano alle coppe europee, fino agli sport americani e i motori. A tal proposito, dopo Amazon Prime Video ed Infinity, anche Sky ha deciso di contribuire per rendere più sopportabile la permanenza a casa imposta dalla situazione attuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Europei, è UFFICIALE: competizione rinviata a giugno 2021

Coronavirus, Sky gratis: cinema e documentari per tutti gli abbonati

Il messaggio che stanno via via ricevendo gli abbonati alla piattaforma satellitare è grosso modo il seguente: “da oggi fino al 3 Aprile puoi vedere i canali di Sky Cinema (dal 301) e Sky Famiglia, con i documentari (dal 401), i programmi per bambini (dal 601) senza alcunc osto aggiuntivo al tuo abbonamento e senza impegno. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente“.

Il messaggio può chiaramente variare leggermente in base alla composizione del proprio abbonamento e quindi ai canali a cui si ha già accesso normalmente. Per chi ha sottoscritto un abbonamento completo a tutti i pacchetti dunque nessuna novità, almeno nell’ottica di questa ultima iniziativa. Per tutti gli altri invece sicuramente una sorpresa gradita, soprattutto per chi è costretto a casa. A disposizione film, documentari e programmi per bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Streaming, si avvicina il lancio di Disney+ in Italia: tutti i dettagli

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24