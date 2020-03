Coronavirus: Roma, l’agente della Municipale che è stato contagiato in servizio rischia di diventare un caso. Era senza protezione

Emergenza Coronavirus: Roma, l’agente positivo in forza al comando della Polizia locale di Roma Capitale diventa un caso. La vicenda era stata tenuta nascosta per qualche giorno dal suo comando, ma poi rivelata dal ‘Corriere della Sera’ a cose già avvenute.

E oggi, sempre il sito del Corriere, svela altri particolari. Come una chat nella quale l’agente in questione parla con altri colleghi. E svela che quando è stato visitato all’ospedale Spallanzani non è stato sincero. Gli hanno chiesto espressamente se in serbizio siano dotati di protezioni, a cominciare dalle mascherine. Lui ha risposto di sì, come dovrebbe essere per le forze di polizia, ma non era vero.

L’agente contagiato lo ha fatto non per interesse personale, ma per coprire il Corpo. Perché effettivamente quando era rientrato al lavoro le mascherine erano finite e quindi non si è potuto proteggere. Poi quella stessa mattina, mentre era di servizio insieme ad un collega è stato male svenendo. Il collega ha subito contattato la segreteria del comando all’XI gruppo e da lì è stato avvisato anche Antonio Di Maggio, al comando generale.

Sindacati contro il Comando della Polizia locale a Roma, più sicurezza



Nel giro di mezz’ora, alla fine del turno, la centrale operativa ha previsto l’accompagnamento dell’agente allo Spallanzani, che era stato avvisato. E una volta fatto il tampone, è stato messo in quarantena a casa sua. Una volta rientrato, ha subito avvisato il suo comando, anche perché potessero partire i controlli incrociati e la sanificazione dei locali.

Due giorni dopo, però i sindacati hanno inviato una diffida scritta al comandante Di Maggio (e per conoscenza anche alla sindaca Virginia Raggi). Lamentano le scarse precauzioni prese nel confrnti degli agenti e minacciano di interrompere ogni tipo di servizio gfuori dai comandi.

Come spiega il quotisiano, almeno quel giorno, nulla è cambiato. Il colega dell’agente messo in quarantena, dopo aver contattato la sua Asl di riferimento è stato posto in isolamento fiduciario per 14 giorni. Stesso destino, nei giorni successivi, anche per un altro vigile che abveva chiamato il numero verde per le emergenze. Probabile che il contagio sia arrivato dirante il servizio, quindi a causa della mancanza di protezione. Ma dal comando, almeno per ora, nessuna replica ufficiale.

