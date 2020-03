Coronavirus, nuovo caso positivo in casa Juventus: dopo Daniele Rugani, questa volta si tratta di Blaise Matuidi. Una notizia che adesso inquieta parecchio la società che teme fortemente nuovi contagi destinati ad emergere a breve.

Altro caso di coronavirus in casa Juventus. Dopo Daniele Rugani, anche Blaise Matuidi è risultato positivo al Covid-19 come annunciato dallo lo stesso club bianconero.

Coronavirus, positivo anche Matuidi

Ecco quanto si legge attraverso il comunicato ufficiale:

Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico.

Ancora un caso asintomatico, fortunatamente, per il club piemontese. Ma l’atleta francese è stato comunque opportunamente isolato in quanto veicolante. Si tratta comunque di una notizia che non fa dormire sonni tranquilli tra le fila bianconere, considerando altri casi inevitabilmente destinati a uscire allo scoperto per la vicinanza che gli atleti hanno avuto in questo periodo.

Rugani nel frattempo sta bene

Nel frattempo arrivano buone notizie per Rugani, primo giocatore ufficialmente contagiato in Serie A. A fornirle è stato lo stesso atleta intervenuto ieri ai canali ufficiali del club per aggiornare sulle proprie condizioni.

“Voglio tranquillizzare tutti, sto bene”, ha riferito entusiasta ieri il calciatore. Per fortuna le sue condizioni non sono mai peggiorare in questi giorni di monitoraggio: “Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge per altri casi. Mi ritengo fortunato, ma ammetto che è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell’ambiente”.

Da lì il classe 94 ne approfitta per lanciare un appello: “Spero sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano ancora compreso la gravità del problema. Sto bene e sono convinto che ne usciremo bene”. Tuttavia per lui ora c’è un’altra preoccupazione: purtroppo anche la fidanzata Michela Persico è risultata positiva al coronavirus.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, pronto l’assalto all’ex interista: l’affare

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24