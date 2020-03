Coronavirus, picco previsto per fine mese. Gli esperti in malattie infettive sono d’accordi nel segnare il 25 come la data in cui potremmo registrare il picco assoluto degli infetti in Italia.

Il coronavirus continua ad allargarsi a macchia d’olio in tutto il Paese. La malattia, che sta contagiando tantissime persone, è sempre più difficile da arginare. Per questo motivo sarà necessario prendere dei provvedimenti sempre più duri per quella che ormai l’OMS ha dichiarato una pandemia. La velocità con cui si propaga e la facilità con cui viaggia da persona in persona ha convinto il governo italiano a varare una sorta di stato di lockdown in tutto il Paese. Ora l’intero stivale è zona rossa, ma presto la situazione potrebbe peggiorare. Pare infatti che il 25 marzo possa essere il giorno in cui si registrerà il picco degli infetti dal COVID19.

Coronavirus, picco previsto il 25 marzo per gli esperti: le conseguenze

Secondo le ultime previsioni degli esperti, le cose peggioreranno a fine mese. A trarre questa conclusione, riporta Repubblica, sono stati Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi, insieme a Andrea De Maria, professore di Malattie infettive ed a Agostino Banchi, esperto di modelli e softwere. Nelle loro simulazioni, il picco degli infetti si registra per il 25 marzo. Il picco era previsto per il 18, ora qualcuno lo individua nel 25 marzo. Se ciò fosse vero, il periodo di quarantena, al momento stabilito al 3 aprile, dovrà essere spostato almeno di 2-3 settimane e quindi continuare con questa situazione complessa. Le scuole dovrebbero restare chiuse ancora per molto tempo, così come tante altre attività secondarie non ritenute fondamentali dal governo per la sopravvivenza. Potrebbero esserci ancora tantissimi morti da piangere e la crisi degli ospedali potrebbe diventare ancora più aspra nei prossimi mesi.

