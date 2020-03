Coronavirus: la Regione Lazio ha lanciato l’app “Lazio Doctor Covid”, attraverso la quale il medico potrà monitorare i pazienti a casa.

Emergenza Coronavirus: parte nella Regione Lazio l’app “Lazio Doctor Covid”. Ad annunciarlo è Alessio D’amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. L’app, lanciata nella serata di ieri, permetterà ai medici come spiegato dalla Regione Lazio sui social, di operare una sorveglianza sanitaria a distanza e in totale sicurezza.

Leggi anche >>> Coronavirus, la super offerta di Berlusconi alla Regione Lombardia

Coronavirus, la Regione Lazio annuncia “Lazio Doctor Covid”

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e, spiega Alessio D’amato, in stretta collaborazione con Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione italiana medici di famiglia.

Attraverso l’utilizzo dell’app, disponibile dapprima per il sistema operativo Android e, successivamente per ios, permetterà ai medici di monitorare la situazione dei pazienti a casa in totale sicurezza.

Tutti coloro che si trovano in sorveglianza domiciliare, potranno dunque essere assistiti a distanza, attraverso “Lazio Doctor Covid”. Il medico potrà accedere o attraverso il web o tramite app, stabilendo così un diretto contatto con il paziente a casa.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Amazon pronta ad assumere 100mila dipendenti

Di seguito, il tweet lanciato nella serata di ieri dalla Regione Lazio.

++ #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘DA DOMANI PARTE LA NUOVA APP ‘LAZIO DOCTOR COVID’

Parte domani la nuova app della Regione ‘Lazio Doctor COVID’ in collaborazione con i medici di medicina generalehttps://t.co/OoZudRP09T +++

— Salute Lazio (@SaluteLazio) March 16, 2020

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24