Roberta Angelilli e la fortissima denuncia pubblica verso Nicola Zingaretti

Roberta Angelilli, europarlamentare dal 1994 al 2014 e vicepresidente dell’Europarlamento negli ultimi cinque anni, ha pubblicato una fortissima denuncia pubblica. Sul suo profilo Facebook posta un video in cui spiega: “Ho scovato una folle delibera della giunta Zingaretti di Dicembre 2019 che ha come oggetto l’Ospedale Forlanini. Il suddetto è uno storico ospedale di Roma specializzato nelle malattie polmonari e si trova nella stessa area dell’Ospedale Spallanzani”.

“Tornando alla delibera – spiega l’Angelilli politicamente schierata con Fratelli d’Italia – Zingaretti vuole trasformare la zona per trasformarlo in una cittadella per accogliere le ONG, con il consenso del Governo“. E la sua denuncia è proprio al fatto che mancano posti letto durate l’emergenza Coronavirus, infatti: “Mentre l’Italia è nel caos totale, Zingaretti – dice Roberta Angelilli – porta avanti un progetto per trasformare un ospedale in una serie di uffici faraonici da destinare alle ONG”.

